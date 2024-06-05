16輛機車4日凌晨5時許在合歡山武嶺停車場，疑似為了省每次20元停車費，集體鑽鑽防撞桿縫隙，再從汽車出口柵欄旁離場逃票。（翻攝臉書「中橫路況交通資訊站）

合歡山昆陽、武嶺及合歡山莊3處停車場4月4日收費營運，停車前15分鐘免費，未料4日凌晨有16輛機車卻鑽防撞桿縫隙，再從汽車出口柵欄旁離場，疑為了省每次20元的停車費逃票，臉書「中橫路況交通資訊站」PO出機車逃票影片，網友痛罵「沒水準！為20元秀下限」。

合歡山森林遊樂區轄內昆陽、武嶺以及合歡山莊3座停車場，時常發生車輛違停及露營車占用停車格等亂象，為解決亂象，提高停車周轉率，4月4日實施停車收費，周一至四每小時50元、周五至周日及例假日每小時60元，當日最高上限300元，機車則是每次20元，為了讓如廁遊客安心暫停，停車前15分鐘免費，4日清晨5時許竟有機車集體逃票！

臉書「中橫路況交通資訊站」PO出機車集體逃票監視器影片，貼文提醒「世上有種東西叫監視器，請守規矩勿破壞停車設施」。監視器則令騎士的逃票行為無所遁形，影片中1輛機車鑽防撞桿縫隙，再從汽車出口柵欄旁離場後，接續有15名機車騎士也跟著仿效，共16輛機車逃票。

機車騎士鑽防撞桿縫隙，再從汽車出口柵欄旁離場的行徑，讓網友傻眼，直呼「可悲！公民素質有待加強」，留言感慨「使用者付費很難嗎」、「這就是台灣人的教育嗎？好丟臉」，也有人痛罵「為20元秀下限」。

停車場業者歐特儀公司確認有16名機車騎士違規逃票，呼籲民眾遵守停車場使用規範，莫存僥倖心態，對於部分民眾違規逃票事件感到遺憾！尤其是山區天候不佳，合歡山區降雨起濃霧，民眾逃票行為已對場內交通造成影響，甚至可能危及自身及他人的安全，若造成停車場設備毀損，也必須負起賠償責任，得不償失。

16輛機車4日凌晨5時許在合歡山武嶺停車場，疑似為了省每次20元停車費，集體鑽鑽防撞桿縫隙，再從汽車出口柵欄旁離場逃票。（翻攝臉書「中橫路況交通資訊站」／楊靜茹南投傳真）