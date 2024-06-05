各級醫院缺乏照護人力，發生關床因應以符合護病比情形，但衛福部照護司長蔡淑鳳日前卻駁稱「不可能」，引發批評。國民黨立廖偉翔5日質疑，全國皆知醫院缺乏人力導致關床，但衛福部卻否認並反問關床醫院是哪幾家？對此，衛福部長邱泰源道歉回應，指稱會面對問題、找解方。

「急診待床滿到大廳，要求檢討健保點值，衛福部承諾會面對！」廖偉翔5日發文表示，近年來因為極度缺乏護理師，導致許多區域醫院已經關了將近3成病床，但是衛福部不但第一時間否認關床，照護司長更反問關床醫院是哪幾家，大有檢討被害人之感。

廖偉翔提到，自己5日質詢時特別請教衛福部長：「難道急診室大排長龍到大廳」都是假的嗎？更援引數據表示告訴部長，我們的佔床率已經從108年Q1的7成，一路降低到112年Q4的四成八，要求部長不應該再漠視問題的存在。

廖偉翔指出，缺床主因，在於護理師嚴重不足，連麻醉師、放射師、臨床藥師都呈現人力大缺的狀態，所以病患就只能苦等、乾等，急重症的塞在急診室、一般要做檢驗檢查，通常要排1-2個月以上，嚴重影響民眾的就醫權益。

廖偉翔強調，在數據佐證之下，部長終於鬆口承認錯誤，表達對第一時間沒有呈現所擁有的資料的歉意，也同意會著手改善問題，更表達衛福部「一定要面對」。

廖偉翔直指，追根究底，醫院關床的癥結點就在於自己從2月初就一直疾呼的健保改革。因此他也要求部長儘快召開健保國是會議，不要對如此重大的醫療問題繼續用「研議中」的態度面對了！

根據《匯流新聞網》報導，廖偉翔引據健保署歷年佔床率資料發現，從108年的平均70％佔床率，到112年的48％，平均降低22％。邱泰源則道歉回說，數據確實無法代表全部醫院的實際情形，並承認須面對問題找出解方。廖偉翔又拿出照片質疑，急診待床人數滿到大廳，這幾年的狀況是從醫學中心到區域、地區醫院都有這個現象，難道真的沒有關床潮？邱泰源坦言，部分數據確實沒辦法代表全部的情形，沒有呈現最精確的情況，並承諾會改善關床潮現象，以保障民眾就醫權益。