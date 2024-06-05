注重飲食健康的人士，「蔬果昔」（smoothie）是一日之始的當紅選項，讓腸胃順暢一整天。這種飲品通常以水果、蔬菜、精益蛋白質（lean protein）、健康脂肪（healthy fat）製成。美國醫療保健網站「健康」（Health）4日刊登註冊營養師提供的7種「超級食物」等級的食材，蔬果昔的好處當場直接升級，對於健康好處更多。

來自美國密西西比州的註冊營養師波若亞（Chelsea Rae Bourgeois）建議的第一樣可加入蔬果昔的超級食物是台灣人很熟悉的食補藥材枸杞。這是抗氧化劑、維生素、礦物質、維生素A的優質來源，也對免疫功能、視力、皮膚健康甚至情緒有好處。

第二種是火麻仁（hemp seed，也稱大麻籽）。它富含脂肪酸omega-3與omega-6，有助於對抗發炎問題。有益肌肉健康的蛋白質含量也很豐富，3湯匙就能滿足每天蛋白質攝取需求量的18%。火麻仁是一種完整的蛋白質來源，含有9種必需胺基酸。火麻仁的蛋白質與高纖維含量也能帶來長時間的飽足感。

枸杞可以是健康飲品的食材，也能用於製作蔬果昔。（圖：shutterstock／達志）

第三種食材是綠色葉菜。富含維生素K，對於骨骼健康好處很大。羽衣甘藍、菠菜、瑞士甜菜等綠色葉菜也是抗氧化劑的良好攝取來源，能降低慢性病發生的風險。這種食材加入水果製成的蔬果昔，風味更佳。

杏仁則是波若亞推薦的第四種超級食物。它富含抗氧化劑、抗發炎物質，還有大量的健康脂肪、纖維素、衛生素、礦物質，營養豐富。蛋白質與健康脂肪有助於提升飽足感，有益於平衡血糖值。

菠菜也是營養師推薦的超級食物之一。（圖：shutterstock／達志）

第五種食材則是奇亞籽（chia seed，鼠尾草種籽），體積雖小，營養豐富，含有omega-3可抗發炎，蛋白質、纖維素、抗氧化劑含量也很豐沛，1盎司（大約29克）就攝取到纖維素每日建議量的35%。奇亞籽可謂百搭好物，與大多數蔬果昔食材組合起來的風味都很不錯。

波若亞推薦的第六種超級食物是希臘優格。除了含有大量蛋白質，希臘優格富含益生菌，對於消化、情緒與整體健康均有助益。4分之3杯希臘優格蛋白質含量高達15克，相當於每日建議攝取量的30%。

最後一種是綠拿鐵常用的酪梨。這是富含健康脂肪、纖維素、植物固醇（plant sterol）的優質蔬果。植物固醇對於腸胃與心血管健康、認知功能均有助益。吃1個酪梨獲得的纖維素占每日建議攝取量的9%，還能為蔬果昔增添奶油般的綿密口感。