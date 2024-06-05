科技業高薪讓許多人為之嚮往，甚至有不少人為此轉換原本的跑道當起工程師。一位文組出身的女子表示，自己現在是公職的行政人員，雖然可以準時下班、同事間也處得好，但她對於工作內容沒有興趣，因此沒什麼成就感，於是萌生了學習寫程式、轉行工程師的想法，貼文曝光後引發熱議，許多同行紛紛建議她別衝動，另外也不是所有工程師薪水都很高。

原PO在Dcard發文表示，由於自己對工作內容不感興趣，加上行政程序繁瑣、自己常在細節不小心出錯，所以工作時都沒有成就感，日復一日的重複動作，領著差不多的薪水，「感覺人生這輩子就這樣了」，反觀朋友聊起工作時的熱情模樣，讓不擅理工、文組出身的原PO，忍不住萌生轉換跑道寫程式的想法。

原PO指出，未來寫程式似乎是一大趨勢能力，學好英文後可能還可以出國爭取高薪工作，享受不同國家的文化，比她的現職更具發展性、可能性、挑戰性，雖然另一方面，現在學生大多具備寫程式的能力，未來的人才競爭激烈，如果她只有基礎能力容易被淘汰，但原PO還是猶豫該不該轉職。

對此，許多網友紛紛回應，「半路出家的工程師不一定好找工作哦，我有朋友不是公務員但也是文組，工作一陣子之後才自學想轉換跑道當工程師，結果2年過去了還沒找到工作，供參，另外也不是所有工程師薪水都很高」、「基礎程式靠AI自動產出就好，要妳幹嘛」、「勸妳是不要衝動，買買股票人家幫妳寫程式賺錢就好」、「寫程式老實說要有天份及熱枕。自己是不是這塊料應該很淸楚。即使是資工系畢業，能在這塊領域發展的，也不是全部」。