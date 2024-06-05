韓華防務美國公司(Hanwha Defense USA)執行長凱利 (John Kelly)表示，韓華正在積極進入美軍裝備序列的機會，特別主打K9「雷霆」(Thunder) 155 公釐米自走砲，該砲已獲得9個國際月戶，其中不乏北約成員。

突破防衛(Breaking Defense)報導，凱利告訴記者，美國陸軍停止「增程火砲砲兵系統」 (ERCA)的研發工作，轉而尋找現有的平台，這給了K9機會。

「我們向美國陸軍表示，顯然K9是一個選擇」，現在正在爭取在美軍面前展示，可能在韓國本土，或是美國亞利桑那州尤馬試驗場(Yuma Proving Ground YPG)。

他補充說：「我們可以做任何的測試，而且我們正在與陸軍合作，這也正是他們想要看到的。」

目前K9自走砲已獲得澳洲、挪威、芬蘭、愛沙尼亞、印度、土耳其、埃及和波蘭等9個國家的訂購與操作，羅馬尼亞已選擇，但尚未簽約。 據該公司稱，K9的自動化程度很高，只需3名機組人員，自動裝彈機能夠每分鐘發射9枚，打擊40 公里射程之外的目標。

美軍先前的ERCA火砲計畫，是一種將M109A7聖騎士( Paladin) 自走砲安裝了58倍徑砲管(約9公尺長)的長程火砲。它確實能將砲彈增程到70公里，但是砲管的承受度下降，要經常更換，而且部署也不容易。

今年稍早，美國陸軍宣布不再開發ERCA，不過與之配套的增程彈藥與增壓推進劑會繼續研發，以增加火砲武器的射程取消 ERCA 後，美軍表示將從現有的火砲平台尋找合適的，其中包括以色列的SIGMA輪式火砲，德國的 PzH2000 ，以及M109A7加裝52倍徑砲管。