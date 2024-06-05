最新研究顯示，網路成癮對青少年的大腦化學物質產生顯著影響，而這些影響可能進一步推動成癮行為增加。

發表在《PLOS Mental Health》期刊上的研究表明，患有網路成癮的青少年大腦中的多種神經網路發生變化。這些變化在青少年休息時尤為明顯，大腦某些區域的活動顯著增加，而參與主動思考（負責記憶和決策的執行控制）功能連結則顯著下降。

研究團隊回顧過去10年間使用功能性磁振造影（fMRI）檢查網路成癮患者大腦相互作用的12項研究，涵蓋2013年至2023年間受到正式診斷的237名10至19歲青少年。研究發現，網路成癮帶來的後續變化導致青少年表現出更容易成癮的傾向，並對心理健康、發展、智力和身體協調產生不良影響。

今年另一項調查顯示，近半數的英國青少年認為自己對社群媒體上癮。研究主要作者、倫敦大學學院兒童健康研究所研究生張（Max Chang）指出，青春期是關鍵的發育階段，青少年的身體、認知和性格在此期間經歷重大變化。因此大腦在這一時期特別容易受到成癮相關的影響，例如強迫性地使用網路、渴望使用滑鼠或鍵盤以及媒體。

研究指出，網路成癮可能導致潛在的負面行為和發育變化，從而影響青少年的生活，例如難以維持人際關係和社交活動、對網上活動撒謊、飲食不規律和睡眠中斷。

作者補充，希望研究發現有助推動對網路成癮早期症狀的有效治療，醫師可以針對某些大腦區域制定治療方案，或實施心理治療或家庭治療。同時，從公共衛生的角度來看，家長對網路的教育是預防成癮的重要途徑，了解成癮早期跡象可以更有效管理孩童的螢幕使用時間和衝動行為，從而盡可能減少成癮風險。