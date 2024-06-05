最新英國QS大學排名出爐，台大仍是唯一名列百大，排第68名。精神科醫師沈政男指出，台大排名跟10年前差別不大，但論文產出不理想；如今在在教師論文引用率方面，台灣第一已是國立陽明交通大學。陽明交大的人工智慧與資料科學系所排名世界50名左右，AI發展前途未可限量。

「試問，留下更好的台灣，在哪裡？台灣的未來，不可能好過台灣的大學，尤其是台灣大學！」沈政男5日在臉書發文指出，前20名，有新加坡、香港、中國大陸的大學，新加坡大學甚至進入了前10名。台灣除了台大，幾所比較知名的大學，清華、成功、陽明交大，排名差不多，都是兩百出頭。仔細看分項排名，台灣的大學比較弱的是師生比、國際學生比，「還有，注意了：citation per faculty，教師論文引用率差人太多！」

沈政男質疑，即使是台大，教師論文引用率的排名都是慘不忍睹；奇怪的是，台大的學術聲望，也就是國際學者心目中的主觀看法，卻是排在50名左右。大家還以為台大寫很多論文，被引用很多，還沒更新主觀印象吧，其實，台大的論文產出很不理想，在台灣也不是第一了。

「台灣第一是誰？在教師論文引用率方面。八個字：國立陽明交通大學！」沈政男表示，當然在國際的教師引用排名仍是只有250名左右，但已是台灣最高。陽明交大的學術聲望，大家的主觀評價，則是低得可憐。還好，假以時日，大家看論文看多了，就會多加認識NYCU這個大學。

沈政男強調，陽明交大，哪個系所最強？人工智慧與資料科學！排名世界50名左右。醫學呢？150名左右。當初怎麼會說，陽明與交大不該合併？事實上陽明交大這樣的校名，英文名稱，太冗長了，不會有人記得啦！原因就出在本位主義，大家連校名都不願意讓。

「AI說是未來潮流，試問，陽明交大有了台灣第一的人工智慧發展能力，當然前途未可限量！」沈政男提到，「去年陽明交大的論文引用數目，哥也有小小貢獻。不是只有在臉書跟大家哈啦啊，我也辦了很多正事啊。我是有在跑大學校園的人，簡言之，台灣的大學排名衝不起來，在我看來就是出在幾個字：公家氣息。這是台灣的大學教育非常大的問題，有機會再細說。」