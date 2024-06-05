歌手劉若英與祖母感情至深，時常曬出兩人合照，祖孫情令人十分羨慕，怎料，5日有周刊報導，姐姐劉若玉被爆轉移失智祖母的房產到名下，導致姑丈之前跨海怒控操弄財產，導致家庭關係不和諧，對此，劉若英所屬的相信音樂也對此發聲了。

根據《鏡週刊》報導，劉若玉先前遭姑丈徐東榮跨海提告，表示劉若英祖母2011年已經失智，但2012年劉若玉卻趁祖母沒有行為能力時，涉嫌偽造土地所有權買賣契約書等，再利用虛偽買賣方式，將其名下房產移轉到自己（劉若玉）名下，雖然最後台北地檢署因罪嫌不足，予以不起訴處分，但也讓徐家人認為劉若英包庇姐姐不法利益，根本與「共謀無異」。

劉若英常曬出與祖母合照，令親戚頗有微詞。（圖／臉書 劉若英 Rene Liu）

對此，劉若英所屬的相信音樂也發文說明，澄清劉若英並非事件中的被告人士，且指控中「包庇、共謀」不符合事實，提到劉若英從小就由祖父母帶大，儘管生活事業忙碌，「都盡可能親力親為抽空陪伴、探視年邁的祖母，因為對於她來說自小到大從祖父母身上獲得的都是『愛』，她能做的就是用盡全力以『愛』來回報他們，從未從中獲取財產、房子等任何利益」。

然而，透過媒體報導得知海外親友的相關論述，唱片公司表示真的是傷心也傷人，「劉若英持續為工作和家庭付出的初衷不變，在此亦希望各方停止不必要臆測與錯誤訊息的轉述，以正視聽」。

劉若英遭爆包庇親姐不法利益，相信音樂回應了。（圖／臉書 相信音樂）

茲據劉若英小姐委任辦理，代聲明如下：

一、關於新聞媒體載稱：劉若英與姐姐劉若玉共謀趁其二人照顧祖母生活，祖母失智無行為能力時，利用假買賣將祖母名下的房產移轉到劉若玉名下，涉犯刑法偽造文書、侵占等罪，經二人之姑丈提出告發後，該案業經台灣台北地檢署調查後，予以不起訴處分確定在案。

二、上開告發案既經檢察官調查證人及證據後，予以不起訴處分確定，任何人不應再做其他無據之忖測，以免影響劉若英小姐及各相關人員之聲譽，日後，如再有人妄加論斷，定當維護劉若英小姐之權益，依法提出民、刑事請求及告訴，決不寬貸。