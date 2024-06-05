依au Jibun Bank 5日公布，日本5月服務業採購經理人指數（PMI）來到53.8 比4月的54.3下降，但依然高於50榮枯線之上，顯示日本服務業活動延續強勁增長趨勢。

即使日經225指數近期在20日線上下震盪整理，然而法人對日股後市樂觀以對。

富蘭克林證券投顧認為，雖然對全球其他經濟體而言通膨問題明顯為負面因素，然而對於日本而言，通膨並牽動日本央行退出負利率政策卻是非常正面的進展，預期通膨回升將推動消費者與企業擴大支出，且日股有其特有的公司治理改革紅利，同時相對全球市場折價，三大優勢創造日股投資價值。

野村日本領先基金經理人朱繼元表示，日本經濟持續溫和成長，日本央行的短觀調查顯示，大型製造業信心雖小幅滑落，但大型非製造業卻一舉創下1991 年以來的新高，凸顯日本經濟復甦層面進一步擴大的趨勢。2024年1月至3月期間，海外遊客赴日消費飆升 52％，為國內需求復甦做出了貢獻。

相較於已開發市場，貝萊德表示，相對看好新興市場，但目前對已開發市場和新興市場股兩者都保持慎選態度。在已開發市場中相對看好日本，因為溫和的通膨和企業改革皆帶來正面支持。