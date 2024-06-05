不少情侶交往後，可能會到對方家拜訪過夜，一名男網友分享，日前跟女友約好到家中住一晚，但女友最後提早回家，追問才知問題是廁所環境令她「不太習慣」，讓男網友PO圖請教，好奇該不該要整修廁所，引起兩派網友討論。

一名男網友在Dcard發文，自己跟女友交往一個月，雙方各方面都還合得來，不過上周帶女友回家，本來女友講好要住一晚，但去了一趟廁所回房後，就說不太方便過夜，當晚就直接回家，近日女友才說是浴室比較老舊，所以不太習慣。讓他思考該不該重新整修廁所，好奇「是自己想太多？還是女生真的都會在意？」

貼文引起熱議，部分網友指出廁所清潔不足，「最嚴重就是地板的霉根已經從磁磚縫蔓延到磁磚上，馬桶墊底下的矽膠墊也沒刷乾淨」、「挑旅館時看到這種衛浴的預覽照，都會踢出考慮名單」、「雖然舊歸舊，但是有沒有打掃也是看得出來」、「不是自己家的浴室，真的不高級的話會覺得很噁心」。

其中多數人更直言不敢踩廁所地板，「這個地板我會不敢踩，角落那個除黴洗劑應該洗得掉」、「不敢踩+1，而且看起來很像要站在浴缸裡面洗澡」、「沒有乾濕分離，要穿著拖鞋洗澡」、「我也不敢踩，馬桶勉強半蹲才敢上。之前借宿朋友家一定要穿拖鞋+閉眼洗澡」。

也有另一派網友緩頰，「我覺得還好耶，一般舊公寓的廁所都是這樣呀」、「我家也老公寓所以我是覺得還好，至少看得出來有在整理」、「我以為浴室長這樣蠻正常的，台北10000以下的套房應該都這種的？」