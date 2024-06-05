許多人交往時都會共同負擔一些支出費用。一位女子表示，上次經期結束時，她主動和男友要求無套，結果月經遲到7天，非常焦慮的她決定買驗孕棒驗驗看，兩人討論後，男友決定連掛號費也一同給她，「讓我幫你負擔吧」，女子卻因此氣得直呼想放生，認為男友本來就該付出這筆錢，貼文曝光後引發熱議，許多網友紛紛開罵，指出她自己邏輯有問題。

原PO在Dcard發文提到，平時她和男友無套都沒出事，上次經期結束時，她主動要求不要進行保護措施，結果月經遲到了7天，她也因此決定要買驗孕棒確認身體狀況；此時男友主動說，「那掛號費也先一起給妳，讓我幫妳負擔吧」，原PO卻認為「不是本來就應該你出嗎？」，為此大發脾氣狂罵男友，更忍不住質疑，「我是不是該放生他了？」

對此，許多網友紛紛回應，「跟妳在一起一定很累，打個字都要戰戰兢兢，一個不小心就要為了這種雞毛蒜皮的小事在吵，敢要求無套就不要嘰嘰歪歪！」、「我只看得到妳很哭而已！自己要求無套，然後憑啥覺得一定要男方負責所有？這點錢還要發文來討拍，當初幹嘛答應無套？笑死人，自己有爽到還要對方負全責」。

另外不少人認為，其實男友更有資格考慮是否分手，「妳要求的，然後事後檢查責任他負？邏輯？」、「他才該考慮放生妳。妳要求的，妳自己付費不應該嗎？他根本不用出這個錢，除非真的懷孕了，後續的費用大家再商量」。