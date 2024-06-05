中南美洲咖啡與台灣香草莢很搭，一起沖煮出來的咖啡，能將風味放大，相當令人驚艷。（楊靜茹攝）

百大青農味正琳表示，為了製作甜品他自己栽種波本式香草，經乾燥陳化製作香草莢。（楊靜茹攝）

日月潭網紅名店「蠻荒咖啡」與埔里百大青農「香草騎士」跨域合作，聯名推出「香草咖啡」，南投縣長許淑華5日出席發表會說，咖啡達人、香草達人聯手推廣南投產業，香草與咖啡完美結合，入喉回甘、口齒留香，新品可望在8日即將在福興溫泉登場的南投巧咖節創造驚喜！

埔里「香草騎士」業者、百大青農味正琳表示，為了製作甜品他自己栽種波本式香草，經乾燥陳化製作香草莢，當咖啡達人黃嘉宏提議香草加咖啡時，他也覺得有趣，兩人一起切磋研究，沒想到將香草研磨成粉，依比例加入咖啡一起沖煮，創造出獨特風味，香草咖啡入口回甘，鼻腔跟喉嚨香氣也久久不散，餘味無窮。

曾獲美國咖啡烘焙大賽( US Coffee Championship2023)季軍的咖啡業者黃嘉宏說，此次採用的中南美洲咖啡，其味譜味正琳製作的台灣香草莢很搭，還能將咖啡風味放大，相當令人驚艷，前段白花花香調，加上中後段香草與莓果、柑橘及茶香調性，不僅咖啡帶出淡淡奶香，入口後呈現的香草後韻更有「點睛」之效，令他對香草咖啡更加驚豔。

南投縣長許淑華試喝香草咖啡後直呼，「入喉回甘、口齒留香」。許淑華稱稱讚說，咖啡達人加上香草逹人，創造出香草咖啡，完美結合在一起，咖啡與香草跨域合作迸發獨特滋味，相信新品在6月8日登場的南投巧克力咖啡節為遊客創造驚喜，歡迎喜愛咖啡、香草及甜品的遊客來參加活動，能近距離跟各領域達人互動，並選購自己喜愛的商品。