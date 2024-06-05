輝達(NVIDIA)要在台設第二座研發中心與數據中心，各縣市爭搶，經濟部長郭智輝今(5日)呼籲，除輝達外，還有許多數據中心要來，各縣市都有機會。據了解，他上任後積極到各供應鏈拜訪，已掌握2030年前應該還有10座資料中心要設置。

他上任18天，期間積極拜訪國內產業與供應鏈，第一線與業者交換，因應AI浪潮，業者表示會籌設更多資料中心，包括外商與本土商。經濟部初步掌握，到2030年前應該還有10座資料中心會建置。至於是本地運算中心，還是要建構大型語言模型(LLM)，目前還不確定。

不過資料中心用電量很大，以G開頭的外商公司彰化資料中心相比，其一座每年耗電就高達8.4億度，相當龐大。相對如果是 輝達在高雄的「台北1號」超級電腦中心，每年耗電量約584萬度，衝擊就較小。

對於資料中心龐大用電量。郭智輝說， 如果來5到6家數據中心，還可支持。但如果一次來10家，就要考慮怎麼最快支援它們需要的電。台電的規劃是大量增加綠電，會先從光電開始做，並透過儲電、水力抽蓄輔助。他強調蓋新燃煤電廠要6年，光電只要2年，這是最快辦法。

但是民眾黨立委張啟楷提醒，風力發電在夏天最需要用電的 6到9月，卻是發電最低，其次太陽能也是不夠穩定的電 。如果要用燃氣新電廠，但四接、五接都還在環評 ，都有珊瑚生態、漁業經濟 、白海豚生態爭議，還不知道。