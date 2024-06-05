經過多次延誤與修復後，波音的「星際航線」(Starliner)載人太空船，終於在美東時間6月 5 日星期三上午 10:52發射，2名太空人順利升空，預計在幾小時後抵達國際太空站。

NASA’s Boeing Starliner Crew Flight Test Launch – June 5, 2024 (Official NASA Broadcast)

這是美國的第2種民營載人太空運輸工具，第1級是聯合發射聯盟(ULA)的擎天神5型火箭，第2級是波音的星航線太空艙。首批駕駛員是2位NASA的資深太空人：「蘇妮」威廉斯(Sunita “Suni” Williams)，布奇‧威爾莫(Butch Wilmore)，他們已多次前往國際太空站。

第1級火箭在發射後15分鐘將會燃盡燃料而脫離，此時太空船會靠著已有的速度繼續提升軌道高度，還要繼續飛行大約1天的時間，直到美國東部時間6月6日的中午 12:15才會抵達國際太空站。在對接之後，並不會立即開艙門，還需要調整兩艙之間的氣壓，確定平穩後才能與太空站人員相見歡。