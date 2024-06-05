去年台灣面臨缺蛋問題，蛋價瘋狂上漲，如今雞蛋供過於求，產地價連續調降，蛋商公會4日再度宣布蛋價調降2元，產地價30.5元、批發價40元，創2年來新低，不過網友卻表示相當無感，直呼早餐店加一顆蛋還是要20元。媒體人黃揚明坦言，對一般外食族，物價、蛋價恐怕回不去了。

PTT有網友整理今年蛋價起伏，1月時受買氣及寒流影響，每斤雞蛋批發價最高曾漲到52元，隨後買氣降低、天氣變熱，雞蛋價格持續下滑，到如今僅剩每斤40元，直言「雞蛋真的多到賣不完」。鄉民對此則酸「加蛋還是20，有差嗎」、「終端消費者加蛋一樣貴」、「早餐店還是15、20元，從沒看過有降價的」、「便利商店買蛋確實有降，早餐店、小吃攤就呵呵」、「加蛋繼續20元，笑而不語」、「超商茶葉蛋也該降價了吧」。

「當然這個叫產地的批發價啦！」黃揚明5日在《國民大會》節目表示，比如說他到中盤商，中盤商再到市場下游，這個一層一層、都還要再增加一些成本。所以大家也不要說：這個產地價一直創新低，為什麼蛋價都沒有辦法...我們到市面上買，還是一盒要60塊？

主持人謝曜州質疑，一斤貴5塊錢，結果他一顆給你貴到20塊？黃揚明強調，要知道，物價，往上容易，往下？很困難！你要往下調的時候，你問老闆：蛋不是降了嗎？他跟你說：啊我房租增加！我水電漲價！而且現在又夏季電價，不然我冷氣關掉？「老闆會跟你講一大堆！」

黃揚明提到，最近有一個很紅的看板，說：「客人的數學跟老闆的數學不一樣！」客人的數學就是：這個東西外面多少錢，為什麼你賣這樣？老闆的數學是說：我不只要賣這個，我還有員工的薪水，還有店租、水電、成本一大堆！

黃揚明指出，也許現在家庭主婦直接去市場買那種零售的蛋，可以買到比較便宜，這個對家庭主婦是比較好的狀況。可是，對於一般外食族來講，影響真的不大。「而且，恐怕，都回不去了！物價要下去？真～的很困難！」

「而且...如果物價真的會下去的話，你知道那表示什麼嗎？那代表大家不消費了！」黃揚明直呼，「那代誌就大條了！」