女星歐陽娜娜是歐陽龍和傅娟的女兒，日前剛從伯克利音樂學院畢業，雖然被網友虧沒有拿到學位，只拿文憑是浪費時間，但她做出解釋，強調這是自己的選擇。今（5）日她甩開負評大解放，在社群媒體中曬出多張性感泳裝照，秀出大長腿，粉絲讚翻，稱她為「歐陽辣辣」。

剛畢業23歲的歐陽娜娜，作風可說是越來越大膽，罕見曬出泳裝辣照，穿著一件黑色比基尼，外搭一件棕色短版小背心，小露酥胸，搭配綁帶式泳褲，秀出修長美腿。頭髮盤起，對著鏡頭露出燦爛微笑，在海邊悠閒渡假戲水。

一系列美照曝光後，網友紛紛留言大讚：「很性感」、「祝你玩得開心」、「格局大了」、「寶寶好漂亮」、「是歐陽辣辣」、「還存多少圖老婆」、「美麗快樂的女孩」、「火辣好身材」、「太好看了」、「我的娜好美」、「愛死」、「完了完了，開始走妮妮的路線了」。

歐陽娜娜曬辣照網友大讚。（圖／歐陽娜娜 微博）

事實上，歐陽娜娜先前針對並非拿學士學位，而是拿文憑這件事，她也拍片解釋，這是她的生活，沒有必要跟大家說明，但是為了粉絲和關心她的人，所以決定說出真相。她選擇修音樂專業的課程，和主修的課程，以她自己情況來說，兩者分別是在文化課的部分，她覺得時間很寶貴，她有自己對於生活和事業上的規劃，不是網友口中因為成績不及格、上課時長不夠、論文不及格等原因，才只拿文憑。