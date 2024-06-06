韓國影帝李政宰5日為主演Disney＋影集《侍者》（The Acolyte）出席在首爾舉辦的記者會，透露全英文台詞確實是該劇最困難的部分，不僅提前4個月開始特訓，甚至還請了4個老師，包括2個口音教練，「因為連用母語演戲，發音或停頓點不夠精確，也會導致表達錯誤」，此外，也相當感恩劇組知道他英文不太好，仍非常耐心地包容和等待，「是個非常舒服的拍攝環境」，而先前受訪時，他也曾提到因持續糾正英文發音，導致舌頭破皮，連吃東西都很困難。

該劇是《星際大戰》系列前傳，時空背景設定在《星際大戰首部曲》的100年前，李政宰在劇中飾演追捕連環殺人案兇手的絕地武士「梭爾」，因武功高強備受他人尊敬，他表示，由於該角色是絕地武士最資深的大前輩，便認為應該要表現出比典型的絕地武士更接近人類情感的一面，「所以我會更加強烈地去表達恐懼或後悔等情感」，開拍前也有把該系列所有作品都看過了一遍，最喜歡的角色是連恩尼遜飾演的「金魁剛」，「因為他和梭爾的風格滿相似的」。

李政宰在《侍者》中飾演武功高強的絕地武士「梭爾」。（Disney＋提供）

他因《魷魚遊戲》暴紅後，成功透過此劇首度進軍好萊塢，雖李政宰在韓國已是影帝等級的演員，但事前仍進行2次視訊面試，並參與拍攝測試（camera test），「他們就發了2個場景的劇本給我，我還去了英國，在一個設備齊全的片場拍攝了好幾次，但那時候還不知道要演什麼角色」，現場他也得知其他大咖演員也參與了同樣的測試，「所以我認為這應該和試鏡（audition）差不多吧」，並稱，回韓沒過幾天就驚訝接獲通知要演出的是絕地武士「梭爾」。

李政宰笑說自己為該劇在海外拍攝長達10個月之久，「真的是我之前完全不曾有過的經驗當我去到演員訓練營時，發現大家都代表著不同的國家，有來自美國、英國、西班牙等國的優秀演員，便心想我得更加努力才行」，他也強調，最大優點就是因為是前傳，可以當作是《星際大戰》系列的入門款，完全沒接觸過該系列的觀眾也能夠輕鬆理解故事內容，並再度表示《星戰》是個在電影史上不可或缺的大IP，能夠受邀參與其中感到非常榮幸和快樂。

李政宰為《侍者》首次在海外拍攝長達10個月之久。（Disney＋提供）

另外，面對歐美粉絲「為何找亞洲人來演出絕地武士」的反彈聲浪，李政宰也大方回應「《星球大戰》系列本來就有很多粉絲，所以會出現這樣的聲音是再自然不過的事情，大家都可以自由地說出心中的想法」，不過他強調，因為該劇的背景是在共和國時代，還出現了外星人，「出現更多樣化的角色，我認為是導演的意圖，所以才會選擇找我來演出」。

《侍者》前2集已上線，之後每週三在在Disney＋更新。