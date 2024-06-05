據一份新聞稿稱，瑞典宣布了迄今為止對烏克蘭最大規模，也是最精良的軍事支援計劃，其中最重要的2架紳寶340(Saab 340 )預警機，軍用編號ASC-890，它將會大幅增強烏克蘭的防空能力，號稱「將可擊落95%目標」。

瑞典承認，由於這筆捐贈，其自身的防空能力可能會暫時減少。為了緩解這個問題，瑞典計劃購買更多的「全球眼」(GlobalEye)預警機，是捐給烏克蘭的下一代笙品。為了進一步增強烏克蘭的防空網，瑞典也將提供一批AIM-120先進中程空對空飛彈（可能裝備給即將服役的F-16），瑞典則自己購買更新的飛彈。

烏克蘭國家通訊社報導，5月29日，瑞典政府公佈了自俄羅斯全面入侵烏克蘭以來第16次，也是最大的對烏克蘭軍事援助計畫。該綜合方案價值133億瑞典克朗(約413億新台幣)。其中2架空中預警機是重中之重，甚至比引進戰鬥機還更能提升烏克蘭的防衛能力。專家強調，這是真正的里程碑時刻，自烏克蘭獨立第一天起，烏克蘭武裝部隊就夢想擁有這樣的空中預警和指揮控制能力。

專家表示，紳寶340預警機的設計目的，類似著名的美國空軍E-3 哨兵預警機(Sentry)，不過它比E-3更進步，採用的是「愛立眼」(Erieye)PS-890 電子掃瞄雷達。它提供較低的阻力，而且無需資訊更新。不過飛機的正後方和前方有小小的盲區，機身兩側的偵測範圍也略微受限，最多120度的掃描區域。所幸專家說，這些只是小問題，飛機的航線可以彌補漏失的盲區。

另一方面，俄羅斯聯邦的類似裝備是A-50預警機，但是性能相當落後，無法與紳寶340相比。而且其中三架已被烏克蘭軍方摧毀：兩架在空中被擊落，一架直接被摧毀在地面。