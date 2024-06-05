大陸河南省間醫院遭踢爆，因劇組借用加護病房(ICU)拍攝，期間竟要求在一旁的家屬「哭小聲點」，別影響到劇組的拍攝工作，後來家屬因母親搶救不治，將這段影片PO上網表示「母親已經去世了，就只是要一個公開道歉」，但據組與醫院遲遲不給出道歉；對此，網友則怒轟「為了錢，就可以沒有下限嗎？」、「預祝劇組全員進入ICU出不來」。

據陸媒報導，河南一位余先生日前在網上發布一支影片，引起網友們議論紛紛，他指出當時母親在加護病房(ICU)急救，姐姐焦急難過的在一旁哭泣，剛好當時有某影視公司的據組在附近拍攝，沒想到，就有工作人員走來向他們要求「哭小聲點」。

這起事件發生在上個月31日，余先生與姐姐在河南省鄭州的「華信民生醫院」，他也表示事發之後，院方始終沒人和他們溝通，他也等不到對方的公開道歉。

然而，31日晚間余先生的母親仍搶救不治去世，一家人還在悲痛之中，沒想到，該影視公司的相關人員還假冒醫院負責人，傳訊息要他下架、刪除影片，讓他氣炸「母親已經去世了，就只是要一個公開道歉」；今(5)日，余先生表示，4日已和劇組與醫院面見溝通，也解開了彼此的誤會。

消息在網上曝光後，網友紛紛留言表示，「醫院怎麼允許的？」、「為了錢，就可以沒有下限嗎？」、「這醫院也有責任吧，怎麼進去的」、「預祝劇組全員進入ICU出不來」、「醫院能拍攝的前提應為不影響病人及其家屬，這種行為明顯越線」、「這次不處理，下次他們就敢把管拔了把病人都趕出去」、「為了宣傳攬客，不顧病人，這種醫院能去？」。