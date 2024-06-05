今年上半年股市、房市雙響炮，加上游資助攻，擅長打造精緻品味建築的嘉磐建設，位於台北松山區先建後售的「嘉磐101」、北投區預售案「嘉磐日光」、台中南屯區預售案「嘉磐惠文」三建案均賣出亮眼成績，且成交單價突破區域行情。

嘉磐建設執行長魏豪志表示，目前線上銷售中的三建案，總銷金額約80億元，整體銷售已約八成，均符合預期。展望2025年，魏豪志說，將更著重鎖定精華區開發計畫，積極推進北、中兩地佈局，預計推出台中南區工學路新案，也將首度進駐彰化市區精華地段，台北則是規劃都更案，三個新案總銷金額達百億元，「將延續嘉磐心靈建築DNA，為真正注重生活品質的人，實現家的渴望。」

值得一提的是，嘉磐建設董事長魏嘉銘擁有40年專業建築經驗，選地眼光精準獨到，以情感價值為核心，堅持自己的推案步調，為有夢想的人蓋有溫度的房子，並保有核心三優勢：好地段、好規劃、好品質；而二代魏豪志、魏榕廷兄弟檔承先啟後，深入了解市場動向。「嘉磐惠文」預售案在兄弟檔的操盤下，銷售告捷！根據實登揭露，成交均價56.54萬元，最高成交單價已站上6字頭，總戶數190戶，目前實登揭露131戶。

「嘉磐惠文」案基地面積1,355坪，就隱身在七期南側靜巷，享受南屯生活便利，捷運在線，近距享受大七期的繁華與森林公園綠意，這股「隱七期」的特質，顛覆台中傳統「臨馬路」的購屋喜好，反而吸引重視生活品質與寧靜的客群。

魏豪志分析說：「南屯客戶離不開老街文化，情感黏著度高，七期客戶喜歡安靜，我們提供較高的生活隱私，注重教養的客戶喜歡這裡的文化感，公設搭配日系選書、周邊環境的純樸與親近。」因此，「嘉磐惠文」打造一座七期避風港、心靈停靠棧，以「近」與「靜」的地段優勢，成為靜巷黑馬。

根據內政部112年12月戶口統計資料分析，全台每戶人口平均數降至2.5人，預估未來將增加近450萬戶的小家庭居住需求，「二代成家，同鄰不同戶」的生活形式已成趨勢，加上土地建築成本持續墊高，小坪數成主流產品，迎接新世代購屋潮，「嘉磐惠文」產品規劃25-46坪、二至四房的多元房型。

現場專案分析，已購客中有同一家族購買四戶，顯示隨著家庭觀念變化，購屋選擇從「住在一起」轉變為「住得近、住在同社區」的客層越來越多，有的是長輩出錢買房，把小孩留在身邊；有的是二代成家，同鄰不同戶，讓彼此生活保有空間，在特定時段透過公設聚在一起，家庭情感反而更緊密。

「嘉磐惠文」利用大基地的特性，把傳統大院文化的生活，移植到現代的全齡社區，二代是「嘉磐惠文」規劃公設的主軸核心，從家族傳承出發，注重記憶與情感的凝聚力；從建築升級切入，看重氣質與教養的厚度。

嘉磐建設特助魏榕廷說：「考量現代人生活忙碌，我們特別規劃全日餐廳，輕鬆實現一起吃飯的幸福感，甚至讓全日餐廳成為家族聚會的重要場合，所謂的生活滋味，就是透過一起吃飯，讓家人、好友互相陪伴，互相共享。」

「嘉磐惠文」主要客群多為各產業專業人士、二代成家、自營商與部分退休人士為主。此案主力客層鎖定自住與換屋客群，秉持著客戶對於品牌與產品的認同度，進而造就客戶介紹親友回購率高的現象。