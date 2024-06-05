賴政府延續蔡政府「新南向政策」，並逐步發展為「數位新南向」。實際上，台泰間的智慧城計畫歷經四任駐泰代表推動，在去年順利啟動，並於6日展現成果，未來更可望成為拓展到其他東南亞國家的示範案例。

據掌握，邱威功該趟率團來訪除將和台方簽約、共同見證台灣經驗輸出的泰國智慧城正式啟動，此行也拜會行政院長卓榮泰、外交部長林佳龍，為未來台泰產業合作持續合作奠定穩固基礎。

知情官員說明，台北智慧城位於泰國交通區位條件優越的「東部經濟走廊（EEC）」，是台灣產業組成「聯合艦隊」前進東南亞的具體成果。在政府政策引導下，台商前進東南亞投資已跳脫過去降低成本的考量，轉而成為兼具軟硬整合、智慧城市和系統整合方案輸出，這些年來輸出新南向國家的智慧城市案例就有54案，而台北智慧城正是其中台泰產業合作的實績。

該官員進一步表示，今年政府拍板2025至2028年「亞矽3.0」計畫，將著重智慧聯網創新應用與輸出、數位版圖的全球拓展，而國發基金也將成立「東南亞投資基金」，在在都是數位新南向有實質進展、期盼永續經營台灣與東南亞國家關係的最好證明。

該官員還說，賴政府積極規劃中的「海外科學園區」，意在強化大企業帶領中小企業的海外佈局，未來若台泰「台北智慧城」的示範計畫推展順利，也將能延伸至東南亞各國，成為台灣產業進一步紮根新南向國家的敲門磚，以「產業、資金、人才」三合一的經貿外交政策藍圖，作為實踐賴清德總統「經濟日不落國」政見的前進動力。

2016年時，前總統蔡英文提出「新南向政策」，盼建構去中國經濟風險的供應鏈韌性、並將新南向國家視為台灣在印太地區的戰略夥伴，經歷COVID-19疫情後的2022年，時任無任所大使林佳龍進一步推動整合台灣的數位科技產業優勢和軟硬體實力，進行系統整合服務輸出的「數位新南向」。

而現任行政院秘書長龔明鑫、外交部長林佳龍，分別在先前國發會主委、無任所大使而後總統府秘書長的工作崗位上，扮演台灣廠商前進東南亞進行經貿佈局的關鍵角色。林佳龍更和龔明鑫、前總統府資政沈榮津攜手，在府內召開「戰略型產業國際合作專案會議」密切追蹤工作進度，去年9月林、龔兩人率產業界、政府代表逾50人的訪團前進泰國，見證台泰產業合作MOU的簽署。