警方於2008年1月28日在發現劉女的機車停放在員林市育英路財經大樓前。（資料照片／孫英哲彰化傳真）

彰化縣員林市於2008年間發生被稱為「台版藍可兒案」的劉姓母女（當年37歲、4歲）電梯失蹤案，劉女當年疑不堪其丈夫張男家暴，因此帶著女兒離家，迄今音訊全無。近來傳出張男去年底清洗自家水塔時，從頂樓失足跌落，已意外身亡，讓這起塵封近16年的懸案再度被提起。

回首劉姓母女失蹤案，發生時間為2008年1月20日，當時家住社頭鄉的劉女因不堪丈夫張男家暴，兩人口角後，劉女帶著4歲的小女兒騎機車離家出走，當晚張男報警。

警方經連日追查後，於2008年1月28日在發現劉女的機車停放在員林市育英路財經大樓前，經調閱大樓監視器後，發現劉女連機車鑰匙都沒拔，就抱著女兒進入大樓，匆匆上電梯按了11樓，出電梯前劉女將自己和女兒外套脫下，還脫下鞋子，再帶著女兒疾步走出電梯，往樓梯間方向走去，自此即人間蒸發。

警方案發後動員大批人力在事發大樓逐層、逐戶搜索、調查，也不放過水塔、儲藏室、夾層等任何空間，幾乎將大樓內外找了一遍，卻一直未能發現劉姓母女的蹤跡，而因失蹤前劉女在電梯脫外套、鞋子行徑詭異，最後如同憑空消失在大樓裡，消息傳開後，被稱為是發生在2013年的美國藍可兒案的翻版。

該案因一直懸而未解，因此轄區的員林警分局每每有分局長或偵查隊長異動，就會再重啟調查，警方甚至還一度商請濟公律師張庭禎到事發的員林財經大樓「感應」，他當時在財經大樓頂樓表示，「他們已不在了」，全案迄今無任何進展。

曾擔任員林警分局偵查隊長奉命重啟調查劉姓母女失蹤案的的彰化警分局副分局長鐘振邦表示，該大樓不是每個樓層都有監視器，如果婦人若走樓梯下樓到地下室，再被人開車接走，就不會被監視拍到。

這起台版藍可兒最近一次重啟調查是在2020年間，當時彰化警方偵破16年前沉冤昭雪的桶屍命案後，時任彰化縣警局副局長的王清海擔任召集人，針對全縣陳年、棘手的失蹤人口冷案重啟偵辦調查，最受矚目的就是這起「台版藍可兒案」，然警方動員專案人力調查多時，仍毫無所獲。

參與調查劉姓母女失蹤案的資深員警說，當年偵辦該案時，研判劉姓母女因長期被家暴，因此帶著女兒離家，但他清查該母女的信用卡、金融卡、健保卡及各店家會員卡等資料都無所獲，也透過採集劉女的大兒子及二女兒的DNA比對失蹤人口資料，也都沒有符合的資料。他認為在現在社會中，沒有人可以完全不留下任何社會活動的痕跡，兩人應已不在人世，當年兩人可能是走樓梯下地下室後被接走。

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