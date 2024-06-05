夏季即將來臨，偶爾幾日的高溫，讓想開冷氣的心蠢蠢欲動，但一年都沒開的冷氣，不僅藏有大量細菌與灰塵，加上電價調漲，若沒有加以清洗，恐與滿屋子病菌相處也相對耗電。達人表示，明明已經很少開冷氣了，夏天電費還是越來越高；溫度已經開到16度，卻還是不冷？原來這些都跟冷氣清潔有關！尤其台灣氣候偏潮濕，容易滋生細菌和黴菌，再加上空氣髒污多，冷氣一定要定期保養，不用花錢更新冷氣，只要定期清洗，不僅可以省下不少電費，還可以讓呼吸有保障。

一般民眾可以自己選擇DIY定期清洗冷氣，9大步驟及注意事項如下:1.打開電源：進行3-5分鐘運轉，測試機器是否正常。2.關閉電源及環境防護：保護室內機電腦基版，並使用防塵膠帶保護冷氣下方的家具及寢具。3.拆卸冷氣：面板，外殼，濾網，水盤。4.清洗拆下的零配件：利用強力水柱沖洗拆卸下的外殼，掀蓋，扇葉，濾網，水盤，針對灰塵及污垢較嚴重的部分，會使用軟刷加強清潔。5.室內機體清潔：在蒸發器及風鼓滾輪噴上環保清潔藥水，再使用強力水柱加強沖洗，針對灰塵及污垢較嚴重的部分，會使用軟刷加強清潔，細心將機體內污垢全面打擊。6.安裝室內機體零件及消毒：將零件水漬擦乾，依序安裝，同時進行二氧化氯高溫蒸氣及紫外線燈光殺菌。7.室外機清洗：使用強力水柱清洗散熱鰭片及外殼擦拭。8.清潔後測試：打開電源，測試機器在清潔後是否正常啟動。9.環境恢復：進行施工現場的收拾善後。

洗洋洋公司指出，冷氣機體在經歷下雨、潮濕的環境，內部容易積垢與滋生黴菌，若未定期清洗冷氣機，更易引發小孩甚至是成年人的長期過敏或呼吸道疾病。定期冷氣清洗照顧全家人的居家品質，守護每一位家人的健康。但民眾若覺得DIY清洗冷氣很麻煩或是會覺得洗不乾淨，該公司也提供專業清洗優惠服務，包括安全無毒消毒殺菌，環保清潔技術且長效型殺菌，安全省時又方便。不管是窗型式冷氣機、分離式冷氣機以及吊隱式冷氣機均有服務。

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