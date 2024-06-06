知名直播主Toyz（劉偉健）因販毒案遭判4年2個月定讞，沒想到服刑前一天在直播中大方認愛女星篠崎泫，希望粉絲支持對方，而篠崎泫時常在社群分享心情，如今Toyz已入監服刑多日，她也更新貼文透露收到1封45頁的信，被猜疑是Toyz寄來的，引起粉絲熱烈討論。

Toyz已入監服刑滿20天，篠崎泫也透過社群發文，表示20天來已經寫了70多頁的內容，不禁自嘲「話真多」，同時她也透露收到回信，對方4天就寫了45頁，讓她花2個小時才看完。

篠崎泫疑與Toyz來信，20天寫70多頁內容。（圖／Threads@hsyan0625）

雖然文中並未提及男友，仍引發網友紛紛猜測信的另一端就是Toyz，而兩人的舉動也讓粉絲直呼：「很甜很可愛」、「很像小時候談戀愛的那種感覺」，還有網友替兩人打氣：「太可愛了吧！敲碗影片分享，好甜喔」、「話多沒關係，多跟他聊聊應該可以開心一點」。

事實上，篠崎泫在上月29日就曾曬出一張原子筆的照片，透露筆寫了1周就沒水，推測從Toyz入獄後，兩人就有定期書信往來的習慣，可見小倆口的感情非常好，且相當思念彼此，也祝福兩人在這段期間都能平安順利。

篠崎泫疑與Toyz來信，20天寫70多頁內容。（圖／Threads@hsyan0625）

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