時序逐漸靠近夏季，全球也隨之陸續進入旅遊高峰期。除了航班因故轉降、延誤或取消，最讓旅客傷腦筋的遭遇就是行李延誤遺失，很多人搭機出國會在行李箱的把手綁上辨識度較高的彩帶或布條當作個人標記，盼在飛機落地等候提領行李時能更快找到自己的行李廂。然而這種行之有年的旅人小習慣看在機場工作人員眼中並不是個加分項，反而會增加行李延誤的風險。

愛爾蘭媒體RSVP Live日前報導，都柏林機場行李處理工作人員警告旅客，別在行李箱繫上額外的絲帶或緞帶，如此舉動在旅遊旺季、作業繁忙的機場反而造成作業干擾，對於順暢運送行李沒有幫助。

都柏林機場行李處理部門人員約翰（John）說明，這些五顏六色、材質各異的絲帶，在大廳行李掃描機器掃描行李時會形成辨識阻礙，「如果不能自動掃描行李，就必須改由人工手動處理，這代表可能拖延旅客的行李送上航班的時間，甚至可能趕不上」。

大多數旅客常在行李箱繫上顏色醒目易辨識的緞帶。看在機場工作人員眼裡，這反而會影響自動掃描行李的流程，引起延誤。（圖：shutterstock／達志）

對於加速行李處理速度，都柏林機場還有幾點貼心提醒。除了不要在行李外盒加綁緞帶，旅客務必把行李箱袋外殼不屬於當次航班的行李標籤與貼紙悉數去除。附帶前一次甚至多年前的行李條、行李標籤或貼紙的行李箱在機場很常見，不少人是出於懶惰，有些人則是特意留著當作另類裝飾，提領行李時相對醒目，然而這會導致導致自動掃描行李過程發生混亂，不利處理效率。

旅客第三個要注意的是行李箱的輪子。如果行李箱的輪子在不需推行的情況下能夠收納，都柏林機場提醒，務必在行李箱送交托運之前把輪子收妥，可以有效降低行李箱輪子的故障率。即使航空公司有義務賠償毀損的行李箱，賠償流程還是會拖延或影響旅客的行程。

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最後一個注意事項與名產有關。歐洲常見的堅果點心扁桃仁糖膏（Marzipan）最好不要放進行李，因為這種甜點的密度與某些爆裂物相同，極可能在行李安檢時被拉出來個別搜查，已登機的旅客也可能被請下飛機接受檢查。