全球AI風潮未歇，加上特斯拉執行長馬斯克證實將大買輝達晶片，激勵輝達股價持續大漲，周三（5日）美股早盤，輝達大漲逾3%，一度來到1199.93美元，刷新盤中新高，帶動市值飆至2.9兆美元，不但有望成為史上第3家市值突破3兆美元的企業，更有機會超越蘋果。

晶圓代工龍頭台積電4日召開股東常會。新任董事長魏哲家暗示，他正在考慮提高公司AI晶片代工服務的價格，還表示，已經與輝達執行長討論過這個問題，「我確實跟『3兆男』黃仁勳抱怨過，他的產品實在太貴。」AI晶片相關利多，推動台積電ADR狂飆近7%。

截至台北時間5日晚間11點30分，道瓊工業指數上漲20.65點（或0.05%），暫報38731.94點；那斯達克指數上漲223.38點（或1.33%），暫報17080.43點；標普500指上漲36.13點（或0.68%），暫報5327.47點；費城半導體指數上漲163.41點（或3.19%），暫報5279.67點。

5大科技巨頭同步走強，蘋果漲1.02%，谷歌母公司Alphabet漲0.79%，微軟漲1.05%，亞馬遜漲0.76%，臉書母公司Meta漲1.75%。半導體類股更是漲勢難擋，輝達大漲2.96%，超微暴漲3.78%，台積電ADR狂飆6.73%，聯電ADR漲1.40%。