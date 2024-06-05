5月新增就業人數15.2萬人創四個月新低，明顯低於市場預估的17.5萬人，也遠低4月往下修正後的18.8萬人。4月原先公布19.2萬人。

5月新增人數主要來自服務業，其中貿易、運輸和公用事業合計增加5.5萬人，教育和醫護4.6萬人，金融2.8萬人，休閒娛樂與飯店業1.2萬人。營建業新增3.2萬人。相反地，製造業減少2萬人，天然資源與礦業減少9,000人。

由於新增就業人數顯著減少，令薪資增長幅度未能進一步上升。5月份未轉換工作的勞工年薪成長幅度，連續第三個月維持在年增5％。至於換新工作的勞工年薪成長7.8％，增幅連續兩個月縮小。

ADP首席經濟學家理查森（Nela Richardson）預期新增就業人數和薪資增長持續放緩的趨勢，將會延續至下半年。雖然勞動市場穩定，但目前已出現一些與製造業和消費者相關的疲弱跡象。

勞工部將在7日公布5月失業率和非農就業人數，由於ADP的就業報告一向會在前兩天公布其民間新增就業人數，由於兩者具備一些關連性而有「小非農」之稱。

儘管市場預期5月非農人數增加19萬人，高於4月的增加17.5萬人，但仍遠低3月的31.5萬人，各項就業數據已顯示企業聘用人數在縮減。

像勞工部已公布的4月職位空缺下降至806萬人，創2021年2月來新低，較3月減少近30萬人，跟去年同期相較更下跌19％。這被外界視為美國就業市場正持續放緩的最新訊號之一。

4月數據顯示目前就業市場裡，每1位勞工有1.2個職位空缺，已明顯底於2022年3月高峰時的1位勞工有2個職缺。目前的勞工與職缺比率已回到新冠疫前水準附近。