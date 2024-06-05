輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳2日在台大體育館演講，並與全台7所大學同步直播Watch party，參加學生有機會抽中GeForce RTX 40系列創始版顯卡，一名幸運大學生抽中後卻馬上到臉書「電腦零件專賣社團」轉賣，甚至喊價到36萬元，引發熱議，不少網友直言「想錢想瘋了」！

一名網友在「電腦零件專賣社團」PO出貼文，寫下商品名稱「RTX 4080 Super黃爸爸簽名板」，截標時間6月7日下午5點，出價方式是喊價，交易方式面交、現場轉帳，不過，該則貼文後來被刪除，但雖然被喊到36萬，不過，喊36萬網友又留言，「你的35是萬喔？要不起要不起，小的先退下」。

幸運抽中黃仁勳簽名顯卡的大學生，轉賣顯卡開價35萬，引發網友熱議。（摘自臉書電腦零件專賣社團／曹婷婷台南傳真）

學生po出競標文。（摘自臉書電腦零件專賣社團／曹婷婷台南傳真）

由於學生轉賣行為引發熱烈討論，但多數網友都吐槽，「想錢想瘋了」、「小哥學貸壓力很大喔，還是機車貸款繳不出來」、「以後在校園獲得35萬哥封號」。

據了解，該名幸運兒為南臺科大的學子，拍賣價相比原價，足足翻了將近10倍，對於學生轉賣行為，校方也僅表示「尊重」。