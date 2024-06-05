台積電表示，主要是為抵銷發行限制員工權利新股所造成之股權稀釋影響，因此執行買回公司普通股之計畫，價格區間也依照相關法規規範，下緣以董事會決議當日收盤價之70％，上緣則為董事會決議前十個營業日或30個營業日之平均收盤價之150％，以孰高者為準。

近期伴隨COMPUTEX 2024如火如荼展開，台積電客戶紛紛來台，包括輝達、AMD、英特爾、高通等國際大廠大秀肌肉，台積電身為幕後最強AI驅動者、扮演關鍵要角。新任董座魏哲家近期更霸氣表示，要開始展現台積價值、引發市場矚目。