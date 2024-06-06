男星Gino(蔡東威)去年和交往6年女星夏宇禾分手後，曾表示若踏入下一段戀情，這次他將以結婚為前提交往。今年初他曾被拍到身邊疑似有新歡，當時僅表示兩人只是普通朋友。近日他又被周刊直擊被同一名女生吃飯，還一起回到千萬豪宅，對此，Gino也發聲回應和對方的關係。

Gino被時報周刊CTWANT拍到和一名女子賣場吃飯，兩人一路上都會保持5、6步的安全距離，之後在一同駕車回到住處。對此，Gino特地PO文回應，他表示是和「一般朋友」吃飯，感謝大家關心，自嘲：「原來我休息那麼久還有新聞點～」也提到媽媽看到新聞的第一反應，居然是傳簡訊告訴他，覺得被拍的照片裡，他戴的帽子太小不好看，讓他被媽媽的幽默逗笑，表示：「呵，看來她也越來越瞭狀況囉～～」

Gino發文澄清。（圖／Gino IG）

Gino也和被拍的女生朋友道歉，並解釋是因為錄影delay才導致的，然後被指出兩人有刻意避開距離，他表示：「看來我走路太快造成困擾」，並強調：「我家不是只有一個門口」。