多家外資近期展開調升聯發科目標價追逐戰，摩根士丹利證券長期看多聯發科後市，5月初將股價預期調高為1,388元後，瑞銀證券緊接著升評「買進」、推測合理股價拉上1,550元，大摩再基於AI智慧機、AI PC與雲端AI ASIC商機貢獻，給出1,588元股價預期，直到美銀證券最新加入戰局，進一步將外資看聯發科拉高到1,660元新天價。

摩根士丹利證券半導體產業分析師詹家鴻指出，聯發科2018年設計網通大廠思科（Cisco）交換器網路ASIC，最近則著手Google的TPU ASIC，產品組合又加上ARM架構伺服器CPU，聯發科未來有能力提供類似輝達Rubin GPU架構的新一代雲端AI晶片客製化設計服務。

美銀證券認為，聯發科透過與輝達、ARM緊密的合作關係，將帶動業務持續上揚。ASIC市場規模2023～2028年將以43％年複合成長率狂奔，屆時整體市場規模上看450億美元，若聯發科奪得10％市占，2026年將可額外提供18.4％的營收揚升空間。

外資估計，聯發科今年起進入獲利爆發期，2024年的每股稅後純益（EPS）跳升為60.94元，至2025、2026年，再大增為87.46元與116.69元，達成每股大賺逾百元榮景。