2024台東最美星空音樂會將於6月29日至8月31日陸續於關山鎮、大武鄉、東河鄉、卑南鄉、蘭嶼鄉、綠島鄉等6鄉鎮舉辦，邀請Kimberley陳芳語、鼓鼓呂思緯、Crispy脆樂團、黃玠、HUSH、蓋兒Gail、梁文音、163braces、黃玠瑋、李浩瑋Howard Lee、芒果醬Mango Jump、晨悠CHENYO、徐暐翔等多組人氣歌手、樂團等卡司輪番演出，邀請民眾東漂感受國際級星空音樂會的獨特魅力，一起在台東的星空下相遇，體驗獨特的音樂饗宴。

今年延續往年的永續概念，舉辦六場次台東最美星空，分別在6/29 (六) 關山鎮關山環鎮自行車道 紅石溪畔、7/13 (六) 大武鄉9420濱海公園(尚武濱海公園)、7/28 (六) 東河鄉金樽陸連島沙灘、8/3 (日) 卑南鄉達魯瑪克文化廣場、8/24 (六) 蘭嶼鄉椰油國小、8/31 (六) 綠島鄉公館國小，在晚上18:00-21:00間辦理，活動開放民眾免費入場，現場還有星空市集，邀請在地特色美食及伴手禮店家設置攤位，旅客可以品嘗台東在地美食，邊跟隨音樂節奏搖擺，悠閒地享受浪漫的台東夜晚。此外，縣府也祭出好康，只要於活動現場星空官方粉絲專頁留言，就有機會獲得神秘小禮物。

2023台東最美星空音樂會星空實景。（圖／臺東縣政府提供）

來台東體驗國際級星空音樂會，記得順道安排台東慢遊星空之旅，可以騎自行車暢遊關山鎮的鄉間小道，欣賞農村景緻。走訪大武鄉則可在南迴公路旁眺望廣闊的太平洋。踏進衝浪聖地東河鄉，則可安排衝浪或SUP體驗。若安排到山海環抱的卑南鄉，不可錯過達魯瑪克部落體驗感受在地文化。蘭嶼鄉除了欣賞造型奇特的礁岩，還能聆聽在地導覽了解島民百年傳承的智慧。到訪潛水勝地綠島鄉，可以體驗水上娛樂活動或漫步在海邊小徑。

國際認證永續星空。（圖／臺東縣政府提供）

無論白天怎麼玩，夜晚可以安排觀星導覽行程，6-9月共計64場星空導覽場次，導覽活動每個月月初皆會在「台東最美星空」FB粉絲專頁公告下個月的星空導覽場次報名訊息，提醒廣大追星迷，可以提早安排旅遊行程，跟著星空導遊深度認識臺東獨特迷人的夜空。更多活動最新消息請見官方FB粉絲專業 ( https://www.facebook.com/StarryTaitung ) 或官方IG：starrytaitung_。（臺東縣政府廣告）