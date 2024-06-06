美國人工智慧公司OpenAI推出最新AI模型GPT-4o，發布會上展示的模型其回應時間幾乎貼近人類交談速度，甚至能感測到使用者的情緒，為用戶提供更貼心的互動體驗。這款AI模型的推出，標誌著人人都將有AI助理的時代到來。

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記者手機下載實測發現，這款AI還未開通支援視訊對話功能，回答速度也比發布會上看到的模型稍遜，除上述兩點外，GPT-4o的表現依舊讓人驚艷。記者嘗試詢問AI對穿著的建議，AI根據照片給出詳細的建議，顯示出其在自然語言處理和視覺識別上的卓越能力。此外，還進行了語言學習、數學解題和投資分析等多種測試，GPT-4o均能快速、準確地給出回應。

OpenAI表示GPT-4o熟悉50種語言，其強大的翻譯能力和自然流暢的對話風格，讓人不禁擔心傳統的翻譯和教育工作是否會因此受到衝擊。有觀點認為，AI可能會取代一些重複性高、規則明確的工作，如數據輸入、客服代表、製造業操作工、基本會計和簿記、運輸和物流等。然而，創意藝術家、心理治療師和高級管理者等需要高度創造力、情感理解和複雜社會互動的職業，則難以被AI取代。

「黑寡婦」史嘉蕾喬韓森控AI深偽仿聲 OpenAI急下架(圖/美聯社)

儘管GPT-4o的推出展示了AI技術的巨大潛力，但AI的安全和監管問題也引發了廣泛關注。影星史嘉蕾喬韓森控訴OpenAI的GPT-4o提供的合成語音與其聲音極為相似。OpenAI執行長奧特曼澄清，語音來自400多位配音員，並非盜用，並已下架有疑慮的聲音。AI語音模仿技術在近年快速發展，曾被用於政治選戰及名人聲音詐騙。普渡大學研究顯示，ChatGPT生成的程式答案中高達52%包含虛假資訊。普林斯頓大學博士生亦發現GPT-4o訓練資料中充滿賭博及色情廣告。OpenAI內部亦有對公司自我監管能力的質疑聲音。

歐盟近日通過全球首部監管AI的人工智慧法，對高風險AI系統提出了嚴格要求，這一法規可能會進一步推動全球範圍內的AI立法。總結來說，GPT-4o的出現不僅改變了我們與技術互動的方式，也對未來的工作和生活模式產生了深遠影響。專家建議，應將AI視為工具，積極學習和駕馭這一技術，以在未來的職業中取得成功。