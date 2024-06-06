輝達執行長黃仁勳再次展現「喊水會結凍」的驚人影響力，黃仁勳4日否認三星高頻寬記憶體（HBM）晶片出現過熱及功耗問題，馬上讓三星股價昨（5日）單日上漲近3%。

路透社日前引述消息來源指出，三星最新的HBM尚未通過輝達的測試，出現過熱與功耗問題，恐會影響到HBM3晶片，以及預計今年推出第五代的HBM3E晶片。

昨記者詢問黃仁勳是否真有此事，黃仁勳否認三星HBM晶片存在過熱與功耗問題，但他也坦言，輝達正在檢驗三星與美光的HBM晶片，「我們只是需要完成工程方面的作業，目前還沒有，原本希望昨天就能結束，但事與願違。」

目前HBM市場由SK海力士主導，吃下超過一半的市佔率，三星約40%的市佔率緊追在後，許多廠商都希望三星及美光的HBM品質能夠有所提升，藉此能跟SK海力士商討價格，壓低成本。三星周三股價收在77,400韓元，上漲將近3%。