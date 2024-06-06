COMPUTEX 2024台北國際電腦展開跑，英特爾執行長季辛格（Pat Gelsinger）一改過去大砲的性格，多次強調與台灣的深厚連結，直指「IT」就是Intel跟Taiwan突顯密切的合作，更坦言佩服台積電的優秀技術，他的言論引發網友討論。

有網友在PTT發文指出，季辛格雖然是人才，不過人挺傲氣的，以前看不起台積電，前年對台積電還是很不客氣，結果今年訪台，整個身段都變軟了，講話也很客氣，還不斷吹捧台灣幾個供應商，怎麼跟之前的態度差這麼多？並疑惑表示，「難道季辛格在下一盤大棋？」、「這個操作對英特爾的業務有幫助嗎？」

其他網友則說，「因為公司虧大錢，人在屋簷下，不得不低頭」、「不就嘴砲王，面對現實認輸下單台積電」、「英特爾最主要的問題就是自己的製程太爛，害到IC設計」、「該認命把製造丟給亞洲了，成本差太多，繼續弄只會越燒越多錢」、「季辛格就是在調公司體質，但可能要花個2、3年甚至更久」。

路透社先前報導，英特爾旗下製造部門2023年的營運虧損達70億美元，相比前一年的虧損52億美元更加惡化。報導示警，如果英特爾持續虧損，其市值損失恐超過120億美元，這也顯示英特爾可能需要數年時間，才能趕上強敵台積電的獲利能力。

季辛格過去多次提到台灣及台積電在地緣政治風險上的弱點，曾稱台灣的地理位置很危險，供應鏈相對脆弱，台積電創辦人張忠謀曾在2021年時說過，「5年前這傢伙就有點不客氣，現在對台積電也很不客氣。」