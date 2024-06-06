輝達創辦人暨執行長黃仁勳現身台北國際電腦展COMPUTEX 2024，各家大廠為了吸引黃仁勳目光，無不使出渾身解數。值得令人注意的是，黃仁勳的兒女也驚喜現身COMPUTEX，除了大秀中文之外，也直呼「愛台灣，想搬來住」。

今年台達COMPUTEX展以「解密Cloud to Edge AI」為主題，打造一座大型運算中心，展出從雲端到邊緣，涵蓋資料中心基礎設施、高效電源、散熱、關鍵被動元件，以及AI技術應用案例、AI PC電源及散熱、AI智慧安防等終端使用者設備。

黃仁勳強調，加速運算及綠色運算的時代已經來了，輝達正在做這件事，因為現在的資料膨脹速度太快，相對地CPU（中央處理器）的速度提升有限，很多能源、成本被困在資料中心裡，但加速運算後的成本以及節省下的能源相當大。

而另一頭黃仁勳的兒子黃勝斌也跟爸爸一樣親民，同時在現場大秀中文，提醒記者要小心人潮，而黃仁勳女兒黃敏珊在場也談起與父親黃仁勳一起工作的情形，直言「與他一起工作非常棒，我認為他是一位了不起的領導者，他給予人們非常大的機會，我認為在輝達就像一個大家庭一樣，我們一起工作，今天和我們在一起的團隊非常出色」。

同時也對在場的記者說「當然我們很愛台灣，你在主體演講的最後也看到了台灣的生態系統，對輝達非常重要，我們會一直來這裡」，在場記者也詢問「那你會說中文嗎？」黃敏珊則回答，「一點點，我住這裡還不夠久，所以或許我會想搬來呢」。