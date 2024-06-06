近日有媒體報導，立法院長韓國瑜支持前台北縣長周錫瑋參選2025國民黨主席，也有媒體指出韓國瑜與台中市長盧秀燕、立法院副院長江啟臣結盟等。韓國瑜4日深夜透過媒體群組發布聲明指出，擔任立法院長後專注院內事務，未經手或干涉任何黨務，相關傳言均屬子虛烏有。對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉5日就表示，「韓國瑜發聲明有點奇怪，明年的黨主席非常重要」，引發討論。

吳子嘉5日在網路節目《董事長開講》中表示，「韓國瑜突然緊急聲明，駁斥沒有干涉黨務，韓國瑜發聲明我也不太懂，因為韓國瑜本來就不會參加」，吳子嘉說，「我本來聽說參加的人有朱立倫、張亞中，所以韓國瑜發聲明有點奇怪，現在他在立法院一個頭兩個大，他在立法院長是稱職的」，至於韓國瑜會不會參加黨主席選舉？吳子嘉認為，「我覺得一年以後的事情很難講，立法院長兼黨主席也不是不可以，我覺得在韓粉的鼓勵下，加上為了他自己的前途，他也有可能會參加」。

吳子嘉坦言，「明年的黨主席非常重要，國民黨根據這次侯友宜選舉失敗，導出一個結果，『國民黨的總統候選人，一定要兼黨主席』，因為黨主席的身份當總統候選人，才有能力調度所有國民黨的資源，這個仗才打得下去」。吳子嘉最後也直說，「國民黨2028要贏的話，一個最重要的前提，明年的黨主席要負責選2028，黨才能集中火力，要挑戰現任總統的難度非常大，同時2025的黨主席，也要負責把2026的新北市選贏」。