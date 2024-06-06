慶祝黃埔建軍百年，總統賴清德將赴鳳山陸軍官校主持校慶，沒想到退役少將于北辰1日就在陸軍軍官學校的臉書粉專PO文下方留言指出，他沒有收到學校校慶的邀請函，有許多網友紛紛留言表示，「臉皮是有多厚啊？沒邀請函就沒邀請函，還厚著臉皮在這邊用要的，可笑不可笑？」對此，資深媒體人黃揚明5日就爆出慘酷真相指出，「這證明了于北辰到現在還沒打進民進黨核心圈，你去蹭民進黨有把你當自己人嗎？沒有」，引發討論。

黃揚明5日在中天節目《大新聞大爆卦》中表示，「這第一個證明，于北辰即便在民進黨執政的國防部，也不是最優先可以拿到邀請函的名單」，黃揚明指出，「如果今天顧立雄說于北辰不錯，他都幫我們講話，邀請函第一個給他，你覺得陸軍官校會不照做嗎？」黃揚明接著分析，「民進黨是這樣，像顧立雄也是，他們在民進黨裡面都要先看上面的意思，不能去要東西，要上面主動」。

黃揚明說，「結果你要，也是要去跟顧立雄辦公室說一下，以你身為一個堂堂桃園市議員的大型名嘴，你有需要卑躬屈膝地去人家臉書下面留言嗎？說我好委屈、怎麼沒收到」，黃揚明最後也坦言，「這證明了于北辰到現在還沒打進民進黨核心圈，你去蹭民進黨有把你當自己人嗎？沒有，當然這事情鬧大了，民進黨生一張邀請函給他，是沒什麼大不了的」。