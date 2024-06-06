大陸手機廠小米只花了3年時間，就推出首款電動車SU7，完成競爭對手蘋果10年都做不到的事。小米集團董事長雷軍日前透露，智慧電動車是汽車工業和消費電子的高度融合，小米做了14年的消費電子，做電動車有一定的技術累積，這就是小米在3年內造出車的原因。

綜合陸媒報導，雷軍日前在2024未來汽車先行者大會上表示，小米汽車SU7 在5月份交付8630輛新車，兩個月內交付超過1.5萬輛，目前累計鎖單量達8.8萬輛。6月開啟雙班制生產，確保單月交付1萬輛，今年底目標交付10萬輛，衝刺12萬輛。

他提到，小米SU7深受女性消費者的喜愛，目前有31%的用戶都是女性，預計這一比例將會達到50%。

雷軍認為，目前智慧電動車是汽車工業和消費性電子的高度整合。今天的汽車和過去已完全不同，大部分都是電子零組件，小米做了14年消費電子，做智慧電動車有一定的技術積累，這就是小米3年內能夠把車造出來很重要的原因。

他指出，在智慧駕駛、語音控車、智慧生態晶片、作業系統等技術的複雜性，使得進入這一領域充滿挑戰，但小米有信心在智慧化方面做到最好。小米汽車希望產業共同開放多個CarIoT介面標準，並實現資源共享，推動整個產業的生態發展。

此外，小米SU7受女性青睞，是因為小米汽車在防曬技術上實現了紫外線過濾 99.9% 和紅外線過濾 99.1% 的優異表現。

華為智慧汽車解決方案BU董事長余承東在大會上也提到，「 剛才雷（軍）總提到對女性用戶防曬需求的洞察，我余承東（作為） 老男人在這方面是不行的，我們的確要學習。但說到高端商務人士的旗艦等級需求，我們還是很有信心的，我自己就是問界M9的目標用戶。 」

余承東建議業界，有年輕用戶的需求，可向雷軍和小米學習。他最後籲汽車業界的企業共同努力，合作共贏，為中國智慧電動車產業的崛起貢獻力量。