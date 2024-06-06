下周一（6／10）就是端午佳節了，國際天星命理風水專家邱彥龍指出，今年是甲辰龍年，端午節又出現在夏至之前，古人有云「早端午，青龍舞」，甲在五行中屬木，龍則是指地支龍年，也代表水庫，所以今年甲辰年又逢早端午，意味著今年雨水會特別豐沛，濕氣格外重，當然毒蛇、猛獸、毒蟲也會特別活絡，好消息是今年夏天不會太熱，反而涼。

邱彥龍提醒，青龍逢早端午，只要謹記「五人要穿紅」、「兩地不去」、「三事要做」三種開運法，就可趁端午佳節轉運，至於「五人要穿紅」有哪五種人呢？

▌孕婦

因為甲辰年懷孕的人，流產率高，穿紅的內衣內褲，能保母子平安，避災化煞。

▌新婚夫婦

因為這一年爛桃花也旺，穿紅能斬斷不必要的爛桃花，增進夫妻情感。

▌屬龍、牛、兔、狗者

屬龍遇太歲年又自刑，容易遇難，屬牛是破太歲，屬兔害太歲，屬狗沖太歲，都建議穿紅帶紅，可保平安、化煞、還能增強好運。

▌體弱多病者

因為身體不好的人，在甲辰年陰溼的磁場容易加重病氣而讓陰邪纏身，所以建議穿紅、帶紅，能去掉邪氣、病氣，保身體安康。

▌運勢不佳的人

因為端午是一年來容易轉運的時機，建議善用端午上午11點至下午1點之間，沖澡、擦身體，將壞運沖出去，開運後再穿紅、帶紅，可增強運勢，逢凶化吉，避災轉吉。

邱彥龍進一步指出，今年端午還有「兩地不去」，是指哪兩地呢？

▌江、海、河、湖、溪、潭、水邊

因為甲辰雨水多，容易遇到山洪爆發、溺水事件會比較常發生。

▌深山野嶺、深林茂密之處

這些地方陰邪多，毒蟲、猛獸也多，容易犯煞，且容易遭毒蟲叮咬、猛獸攻擊導致意外受傷，所以儘量避開不去。

最後邱彥龍建議「三事要做」，三事分別是：

▌掛艾草

艾草能去邪氣，因此建議端午當天上午11點至下午1點在門口掛上艾草。

▌戴香包

作用是香氣，可以驅離毒蟲、邪事。

▌吃薑

端午當天多吃薑，作用是將身體濕氣排除，保健康平安。

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