廢監察院議題再度掀關注，監察院長陳菊5日表態，只要立法院透過修憲的程序廢除監察院，她非常尊重，也完全支持。國民黨立委李彥秀直酸陳菊，一方面支持廢除監察院，一方面又同時領取高薪，沒有要辭去監察院長一職？媒體人黃揚明指出，過去2005到2008年確曾發生過沒監委的狀態，也沒多大影響，政治獻金、財產申報、審計部報告都沒有少，唯一差別是官員的壓力，但現在監院都選擇性辦案，廢監確實可以討論。

黃揚明5日在《國民大會》節目表示，監察院秘書長李俊俋2019年提到那個「三年來安然無恙」，就是指2005到2008年這段期間，那是第4屆的監察委員，當時陳水扁提名了之後，因為要換屆了、要改選，那時的立委是國民黨跟親民黨多數，所以就擱置：我們不審！到了第6屆的立法院，一樣就是放著不審，不去做人事同意的投票。當時民進黨跟台聯就是少數，所以最後就是被國親聯盟主導，讓監察院就空轉。

「也不叫空轉啦，就是那個監察委員同意權不過！」黃揚明提到，那時的民進黨立院黨團幹事長叫什麼名字？賴清德！賴清德領銜向司法院提出釋憲案，這個釋字632號就是賴清德領銜提出來的這個釋憲文，就是陳菊院長講的這個632號。司法院做出了結論，說：立法院職責就是應該要去同意監察委員，「所以他說違憲嘛，可是呢？然後呢？沒有然後！司法院不能逼立法院去做同意權！懂嗎？這個是一個宣示性的。」

黃揚明指出，也就是說，既然過去有過三年「我們沒有監察委員」的狀態，太陽一樣東昇西落，每天的生活不會有太大的影響。現在民眾黨立委黃國昌主張廢監察院，認為一年可以省下十億；反倒是國民黨跟民進黨兩邊，看起來都有人贊成、有人反對。國民黨裡面是因為有一群叫「五權憲法派」：國父孫中山先生的遺囑我們不能忘記！但是青壯派他們認為說，現在監察院被民進黨濫用了，應該要把被濫用的監察權收回來！

「應該要讓其他的機關來處理，就是說：廢院不廢權。」黃揚明強調，就是說，把監察權轉移到其他機關，不要讓現在的監察院用！（主持人謝曜州：財產申報還是要查？）其實那三年沒有監察委員的時候，政治獻金的申報、財產的申報、還有審計部的報告，都沒有少！（謝：喔～那還真不需要監委？）沒有監委唯一有差別的就是，行政官員的壓力比較小，就是不會動不動就去查你，糾正、糾舉、彈劾等等。

黃揚明直言，「可是，你仔細想一想，這些年，連接受性招待的官員都不用被彈劾，你覺得我們現在監委存在有意義嗎？反而都在做追殺！」比方說有一個檢察官被彈劾2次，不斷地彈劾他，就是要他去重審。（謝：綠的貪官反而被洗白）所以現在這樣已經是選擇性辦案的時候，有沒有必要讓他繼續存在？「確實是一個可以討論的案子！」