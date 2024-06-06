2024法國網球公開賽台北時間5日深夜寶島女將謝淑薇進行混雙4強賽，面對今年澳網決賽逆轉擊敗的對手，謝淑薇和波蘭搭檔傑林斯基（Jan Zielinski）再次於在落後一盤下把比賽逼進搶十，可惜1比6、7比6（2）、4比10落敗，未能複製澳網決賽逆轉勝奪冠戲碼，無緣前進決賽，但4強仍創個人生涯法網混雙最佳成績。

謝淑薇本屆法網和今年初一同摘下澳網混雙冠軍的波蘭選手傑林斯基繼續搭配，兩人衝擊到準決賽，面對今年澳網決賽手下敗將、英國史庫普斯基（Neal Skupski）／美國克拉芙琪克（Desirae Krawczyk），第1盤在謝淑薇此役首個發球局被破後，台波組合陷入到0比4局數落後，盤尾雖保發，還是先讓出首盤。

第2盤雙方更加進入狀況，一路互保到需要透過搶七決定誰能搶下盤數，謝淑薇組合連得5分獲得領先，對手要回1分後，謝淑薇組合再連下兩分，也將比賽帶進到搶十。

搶十局英美組合持續猛烈攻勢，讓謝淑薇組合陷入落後，在後頭追趕分數的台波組合未能扭轉局勢，史庫普斯基／克拉芙琪克第1個賽末點就鎖定勝利，報了澳網落敗之仇。