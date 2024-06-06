41歲韓籍女星宋米秦來台發展多年，2011年以女團Dream Girls成員身分出道，2015年嫁給台灣老公陳鎧文，之後生下一個寶貝女兒。5日她發文放閃，透露結婚9年老公維持一個習慣，才能讓夫妻二人一直那麼恩愛。

過去宋米秦老公曾傳出因為經營的餐廳倒閉，宋米秦需要出來狂接通告，賺生活費，但未對夫妻二人關係造成太大問題。近日宋米秦在IG限時動態中，曬出一張「老婆視角」照片，老公開車時一隻手緊緊握住她的手，看起來相當幸福。她也用中文寫下：「開車時always牽手的老公」，也用韓文寫下：「我們依然甜蜜，一直都是是手牽手的」，字裡行間留露出當人妻的喜悅。

女星宋米秦放閃。（圖／song_miqin IG）

宋米秦過去受訪時，曾大讚老公是神隊友，會照顧母女倆生活，雖然偶爾還是會小吵架，但都不會冷戰太久，她過去還大推韓國女生可以考慮嫁給台灣人，因為她覺得「台灣男生細心、感覺會顧家」。夫妻間偶爾也會請家人幫忙顧小孩，製造出一些可以單獨外出的機會，來維繫夫妻間的感情。朋友們之前看到兩人結婚多年還會手牽手逛街都相當吃驚。