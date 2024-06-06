大陸男團選秀《青春有你》出道的25歲偶像胡文煊，雖然在前20強止步，但隔年再闖《少年之名》成功以第3名之姿組團出道，累積不少粉絲，怎料，他日前卻遭到網友爆料「趁舊愛孕期出軌」，立刻登上微博熱搜，對此他也發文回應了。

日前有位化名「溪溪」的女子在微博點名胡文煊寫下：「我們在一起快兩年的時間請問你到底給我戴了幾次綠帽子」，隨後不僅曬出對方肩膀刺青及睡顏照作為證據，更大罵：「孕期出軌你這輩子都不配被原諒」，引起網友熱烈討論。

對此，胡文煊5日中午發文承認與女方交往約1年半，且曾想過要結婚，但兩人因觀念不合、認知差異導致過去爭執不斷，同時指控女方的控制慾越來越強，感情不堪重負，多次溝通希望能好聚好散回到朋友關係。

而胡文煊也反控女方曾私自取得酒店房卡擅自闖入他的房間，或報警謊稱他要輕生來聯繫上他，讓他直言：「方式不可取」，但「還是希望對方能開始新生活，各自珍重」，並另外表示，相關誹謗內容都已報警，後續都交由警方處理。

不過，女方在胡文煊回應又再度發文，指自己來來回回轉給男方不少錢，回嗆對方：「讓你還錢有問題嗎？」女方還曬出多張私訊截圖，反問：「誰控制慾強啊？」哀嘆：「我控制慾強就不會一直讓你騙到現在了，我控制慾強你怎麽天天出去玩的？」並稱對方曬出截圖是剛被她發現求原諒時候生氣的聊天記錄，讓不少網友看了直言：「人設崩壞」。