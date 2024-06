Eve除了演唱近20首歌外,也不斷分享此次來台心得。(好晚國際文化提供)

日本超人氣神秘覆面系歌手Eve暌違7年來台,昨(5日)晚在新莊Zepp New Taipei開唱,儘管是平日仍吸引2000人到場朝聖,他的歌曲充滿中毒性,再加上演唱會的設計有著獨特神秘氣氛,讓全場歌迷一進場,就馬上被拉進Eve的世界裡,此外,很多歌曲也都在後方大螢幕上搭配畫面,貼心設計有中文歌詞,讓大家更了解歌曲想傳達的意義。

開唱前,Eve搶先在現場的布置大看板上親筆簽名留言寫下:「我來台北了,很開心見到大家。」開場隨著音樂及鼓手的節奏,Eve與觀眾一同拍手登場,獨特嗓音一出,馬上贏得全場熱烈的歡呼,先是以〈Nonsense Bungaku〉揭開序幕,接著是動漫《鏈鋸人》主題曲〈Fight Song〉,Eve也開心用中日文夾雜向台下歌迷打招呼喊:「大家好!開心嗎?今天很開心。可以來到台北,謝謝大家今天來。一起嗨吧! 」

緊接著他繼續唱了〈遊生夢死〉、〈Yoku〉後,尤其是唱到《咒術迴戰》片頭曲〈廻廻奇譚〉時更是掀起全場最高潮,Eve除了對於歌迷熱烈的反應用中文大喊「讚」之外,也表示「昨天來到台北,用日文說話,大家也會回,覺得大家對日本人真溫柔,大家用日文懂嗎?」聽見台下給予熱烈回應,他再度直呼「哇!謝謝大家,大家還很有活力耶!一直說日文,真的好像在日本一樣,大家都能聽懂日文,真的好厲害,很有親近感。」

除了演唱近20首歌外,Eve不斷分享此次來台心得與台下互動:「昨天我去吃了壽司,很好吃,我也吃了小籠包,很好吃。」聽到台下高喊「珍珠奶茶」,他可惜地說「這次還沒喝到,幾年前來台北時有喝過,那時發現台北的珍珠奶茶裡的珍珠好大顆,有嚇一跳怎麼這麼大顆」,並再次稱「能在台北跟大家距離這麼近,真的是很開心,很謝謝大家。啊,不小心聊太多了,真是不好意思,請大家釋放出所有的活力到最後吧!」

他演唱到安可曲〈 Kiminisekai〉時,1樓歌迷點亮手機燈跟著樂曲搖擺,2樓座席歌迷則以手幅擺出「EVE」字樣,畫面相當壯觀。最後一首安可曲後,Eve再次向全場歌迷道謝,也開心逗趣的跟歌迷說:「我會去喝珍珠奶茶的。」下台後,在最後播放影片的結尾也特別寫出「Special Thanks to all Fans」圓滿結束此次演出。