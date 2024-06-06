Eve除了演唱近20首歌外，也不斷分享此次來台心得。（好晚國際文化提供）

日本超人氣神秘覆面系歌手Eve暌違7年來台，昨（5日）晚在新莊Zepp New Taipei開唱，儘管是平日仍吸引2000人到場朝聖，他的歌曲充滿中毒性，再加上演唱會的設計有著獨特神秘氣氛，讓全場歌迷一進場，就馬上被拉進Eve的世界裡，此外，很多歌曲也都在後方大螢幕上搭配畫面，貼心設計有中文歌詞，讓大家更了解歌曲想傳達的意義。

開唱前，Eve搶先在現場的布置大看板上親筆簽名留言寫下：「我來台北了，很開心見到大家。」開場隨著音樂及鼓手的節奏，Eve與觀眾一同拍手登場，獨特嗓音一出，馬上贏得全場熱烈的歡呼，先是以〈Nonsense Bungaku〉揭開序幕，接著是動漫《鏈鋸人》主題曲〈Fight Song〉，Eve也開心用中日文夾雜向台下歌迷打招呼喊：「大家好！開心嗎？今天很開心。可以來到台北，謝謝大家今天來。一起嗨吧！ 」

緊接著他繼續唱了〈遊生夢死〉、〈Yoku〉後，尤其是唱到《咒術迴戰》片頭曲〈廻廻奇譚〉時更是掀起全場最高潮，Eve除了對於歌迷熱烈的反應用中文大喊「讚」之外，也表示「昨天來到台北，用日文說話，大家也會回，覺得大家對日本人真溫柔，大家用日文懂嗎？」聽見台下給予熱烈回應，他再度直呼「哇！謝謝大家，大家還很有活力耶！一直說日文，真的好像在日本一樣，大家都能聽懂日文，真的好厲害，很有親近感。」

除了演唱近20首歌外，Eve不斷分享此次來台心得與台下互動：「昨天我去吃了壽司，很好吃，我也吃了小籠包，很好吃。」聽到台下高喊「珍珠奶茶」，他可惜地說「這次還沒喝到，幾年前來台北時有喝過，那時發現台北的珍珠奶茶裡的珍珠好大顆，有嚇一跳怎麼這麼大顆」，並再次稱「能在台北跟大家距離這麼近，真的是很開心，很謝謝大家。啊，不小心聊太多了，真是不好意思，請大家釋放出所有的活力到最後吧！」

他演唱到安可曲〈 Kiminisekai〉時，1樓歌迷點亮手機燈跟著樂曲搖擺，2樓座席歌迷則以手幅擺出「EVE」字樣，畫面相當壯觀。最後一首安可曲後，Eve再次向全場歌迷道謝，也開心逗趣的跟歌迷說：「我會去喝珍珠奶茶的。」下台後，在最後播放影片的結尾也特別寫出「Special Thanks to all Fans」圓滿結束此次演出。