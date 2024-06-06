北京｜CBD「億元樓」達145座 04:252024/06/06 工商 大陸國際新聞中心 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 北京CBD論壇5日開幕。北京CBD管委會最新公布，CBD為北京的商業核心區，目前該區的跨國公司地區總部已達114家，約占北京的一半，去年稅收破人民幣1億元的商辦大樓更多達145座。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 北京｜汽車舊換新 最高補貼人民幣1萬元 北京｜外籍人員線上登錄 可申請開辦企業 品觀點｜台日觀光高峰論壇高雄登場 港都觀光魅力驚豔日本 #CBD #北京 #論壇 #日開幕 #管委會 【無人機來勢洶洶】 現代戰爭的革新者 也許您會感興趣 推薦閱讀 北京｜人行行長潘功勝與巴塞爾銀行監委會主席會面 06:572024/05/31 財經 北京│北京市外商投資條例 7月1日起施行 03:302024/06/04 財經 川普稱陸犯台將「轟炸北京」 陸國防部：喪心病狂 19:012024/05/30 兩岸 川普狂言嚇壞金主 「若大陸犯台 就炸北京」 12:102024/05/30 國際 烏克蘭回應王毅「六點共識」暗批陸立場失衡 12:192024/06/06 兩岸 清大ESG綠領人才培育論壇 助企業尋永續解方 17:242024/06/05 生活 滙豐與證交所首辦投資論壇 緯創等12家公司將出席 11:402024/06/03 財經 東京大阪房價漲幅全球居首 台北增幅曝光 這裡跌最多 17:392024/05/31 國際 CBAM台丹麥雙向論壇今登場 亞泥分享水泥低碳轉型四策略 21:502024/06/04 財經 五月天阿信深夜落淚 發文「開放限時留言給大家罵」 08:582024/06/01 娛樂 《科技》2024 US BIO 生技中心辦台灣生技論壇探討精準醫療 12:282024/06/03 財經 網匿名文章刻意誤導 高虹安：竹市最早提高消防員「超勤加班費」 15:172024/05/31 社會 陸委會不樂見出席大陸「海峽論壇」 金門縣府回應了 00:062024/06/07 政治 普徠仕夏季投資論壇 看好債券表現、美國中小型股 22:182024/06/05 財經 第十六屆海峽論壇·海峽百姓論壇在平潭開幕 14:422024/05/31 兩岸 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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