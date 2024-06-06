河南｜鄭州住房公積金貸款額上限調升 04:252024/06/06 工商 大陸國際新聞中心 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 鄭州5日公布住房公積金最新貸款政策，凡是首次使用住房公積金貸款或購買首套自住住房的，住房公積金貸款最高上限上調到人民幣（下同）120萬元。購買第二套者的貸款上限上調到96萬元，新政從6月7日起上路。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 廣西｜提高個人與小微企業創業貸款 河南│扶持微短劇產業 鄭州設立專項扶持資金 「最強地級市」又出手！蘇州全市不再審核購房資格 #公積金貸款 #住房 #鄭州 #貸款 #購買 【無人機來勢洶洶】 現代戰爭的革新者 也許您會感興趣 推薦閱讀 桃園航空城安置住宅全上梁 住戶卻最擔心難貸款 11:032024/05/26 生活 不眠之夜！上海昨晚推房產新政 銷售、仲介忙釋利多 09:112024/05/28 兩岸 美國購屋大不易！房價狂漲30％ 首購族悲吐：買不起 10:112024/05/28 國際 大陸房市新政一周 逾十省降低首付、取消房貸利率下限 13:042024/05/26 兩岸 降購房門檻救房市 福建全面取消房貸利率下限 10:022024/05/30 兩岸 高雄福華大飯店5月雙喜臨門 推餐飲、住房加碼優惠 18:352024/05/31 財經 《金融》央行：日圓貶值有利台對日投資或技術購買 出口競爭力衝擊小 08:282024/06/06 財經 陸住房金融政策公布後 多地下調首付比例 16:352024/05/25 財經 2類房子最難賣！專家認證了 熱銷房屋都有3大特徵 14:002024/05/29 財經 4月底全體農漁會信用部逾放比率0.28％ 23:532024/06/06 財經 清新溫泉飯店18周年慶 餐飲、泡湯、住房祭限時優惠 23:242024/06/03 財經 陸降碳行動 逐步取消新能源車購買限制 00:092024/05/30 財經 節能降碳 陸逐步取消新能源汽車購買限制 21:192024/05/29 兩岸 桃園男遇詐搭高鐵南下貸款 銀行駐警機警及時阻詐 15:522024/06/02 社會 美眾院將審軍援台灣5億美元 外交部：密切關注 11:532024/06/04 政治 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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