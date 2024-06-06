重慶｜累計開行中歐班列近1.6萬列 04:252024/06/06 工商 大陸國際新聞中心 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 重慶是最早開行中歐班列的城市。重慶市副市長鄭向東5日表示，目前重慶已累計開行中歐班列近1.6萬列，發運貨物130萬標箱、運輸貨值超過人民幣5,300億元，未來開行班次和貨運量將持續擴大。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 重慶｜澳洲旅遊業者赴重慶考察 重慶｜國企再掀商品房收購潮 多項目進行申報 重慶｜梁平區成立產業基金 支持低空產業發展 #重慶 #中歐班列 #累計開行 #萬列 #開行 【無人機來勢洶洶】 現代戰爭的革新者 也許您會感興趣 推薦閱讀 重慶｜智慧家電以舊換新惠民活動開跑 05:332024/05/02 財經 陝西｜西安至重慶出行時間將縮至2.5小時 06:572024/05/31 財經 香港｜「重慶森林」30周年 紀念4K修復版重映 03:122024/05/03 財經 《航運股》四大事業群齊揚 台驊Q1每股盈餘1.88元 17:492024/05/08 財經 台驊Q1營收五季新高 每股賺1.88元 18:362024/05/08 財經 好消息！中橫便道終於搶通 預計今日中午開放通行 06:352024/04/28 生活 中歐班列累計開行突破9萬列 貨值逾3800億美元 13:242024/05/25 兩岸 南市「最佳嫁娶服務散步路線」 求婚嫁娶五部曲一次到位 16:042024/05/13 生活 重慶│路線密度冠西部 今年將改建農村公路3,000公里 03:302024/06/04 財經 全坤建積極獵地！加碼美國房地產、北市重慶北路都更土地 20:502024/05/13 財經 推閱讀結合SDGs永續發展 新北教育部助國中教學創新 15:352024/05/30 生活 「一帶一路」升溫？前4月陸歐班列車累計6184列 年增10％ 11:282024/05/14 兩岸 蔡依林「搭輕軌打哈欠」畫面瘋傳 業者挨轟認了：員工流出 21:042024/04/30 娛樂 北市男中彈忍痛躲當鋪... 友稱玩槍走火！警疑與黑幫有關 11:262024/05/15 社會 廣東率先砸1.32兆 開啟各省「低空經濟」爭奪賽 13:292024/05/23 兩岸 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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