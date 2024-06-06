美股科技股狂歡，輝達週三盤中總市值首度超越蘋果，一度達到3.01兆美元，位居全球市值排行第2，寫下歷史性一刻。

一如外界預期，AI大廠輝達今天股價勁揚5.2%，站上每股1224.40美元，市值3.012 兆美元，成為史上第3家市值突破3兆美元的企業，超越蘋果成為僅次於微軟的第二大上市公司。蘋果股價上漲 0.8%，最新市值為 3.003 兆美元。微軟股價上漲 1.9% 後，以 3.15兆美元的價格持續位居全球市值最高的公司。

路透報導，輝達正準備將其股票一拆十，於 6 月 7 日生效，此舉可能會增加對個人投資者的吸引力。輝達市值飆升至超過蘋果，標誌著矽谷的轉變。Longbow Asset Management 執行長 Jake Dollarhide 表示：輝達將超越微軟可能已成定局。

輝達作為AI領頭羊，自2022年底OpenAI發布ChatGPT以來，股價漲勢顯著加速。今年迄今，公司股價漲超150%，去年累漲200%左右，過去五年累漲超3,300%，遠超同期那斯達克指數的漲幅。

握有輝達3.7％股權的黃仁勳淨資產不斷攀升，今年來暴增582億美元，如今身價高達1,020億美元，約新台幣3.3兆，在彭博的億萬富豪榜名列第13大富豪。全球目前僅有13位富豪身價突破千億美元。