南投縣一名柯姓男子2023年到好友租屋處拜訪，卻在飲酒後當著好友面，向對方的女友小美（化名）伸出狼爪，還出錢叫好友跑腿趁機性侵。好友得知女友遭侵害後，不僅要求女方可憐柯男，甚至要女友收下2萬元和解、不要報警。南投地院審理後依強制性交罪，判處柯男4年2個月徒刑。可上訴。

判決書指出，柯男去年5月3日下午到好友與其女友的雅房飲酒，期間對小美上下其手遭女方推開，未料柯男之後藉故出錢請好友買檳榔，等好友出門，再把小美壓制在床性侵得逞。小美事後打113求助，全案進入司法。

柯男辯稱，當時喝醉把小美當成好友，因此開玩笑把女方外褲脫掉，且脫下後有發現認錯人道歉，沒有性侵小美。小美則稱，自己只與柯男見過4次面，知道對方是男友的朋友。案發當天柯男坐她旁邊，稱讚她漂亮卻要摸胸、脫褲，她推開拒絕後，柯男趁男友買檳榔性侵她；之後逮到機會衝到隔壁敲門求助，柯男追出阻止，她再逃回房並將柯男鎖在門外，之後柯男就逃走。

小美表示，過1小時才回來的男友，得知此事後要她別把事鬧大，要她可憐柯男、不要提告、不想見到朋友被關，自己因此沒去驗傷，但有打113求助報警；柯男隔天有登門下跪道歉，並透過男友給2萬元賠償，男友一直要她收下，但她沒有。

男友則稱，他和柯男15歲就認識，與小美則是2019年10月認識，認識隔幾天就同居。他證實柯男當天有碰觸小美身體，並指買完檳榔後找媽媽聊天，回家時柯男已離開、小美邊講電話邊哭。男友表示，會希望和解是因柯男案發時精神非常不好、事後有悔意，他邀柯男喝酒也有責任。

法官檢視相關證據後，認定小美的113通訊報案紀錄與供詞一致，並有哭泣、情緒不穩，雖無法證明柯男知道小美有輕度身心障礙，但性侵犯行屬實，案後雖賠償2萬元但沒取得原諒，依強制性交罪判處4年2個月。可上訴。

《CTWANT》提醒您：若自身或旁人遭受身體精神虐待、性騷擾、性侵害，請打110報案再打113找社工。

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